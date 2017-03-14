Проблема западного конца и ОТЛК
16 марта 2017, 13:22 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 125
Замдиректора департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии о ходе реализации проекта ОТЛК
Первый доклад на открывшемся сегодня в Геленджике форуме «ЮгТранс-2017» сделал заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Сергей Негрей.
Он остановился на ходе реализации проекта Объединенной транспортно-логистической компании и проблемах, с которыми сталкивается проект, одной из задач которого является переориентация грузов с водного на железнодорожный транспорт.
В частности, отметил С.Негрей, существует проблема «западного конца» (западной границы) – пропускная способность на польской границе, кроме того, необходимо решить ряд задач правового характера.
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