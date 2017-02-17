311 пунктов пропуска, 54 на юге

Основное направление развития – оптимизация пунктов пропуска в Крыму

Выступая на открывшемся сегодня в Геленджике форуме «ЮгТранс-2017», заместитель директора департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу министерства транспорта Виктор Школык рассказал о первоочередных задачах, связанных с пунктами пропуска в Южном регионе.

На сегодняшний день, напомнил он, существует 311 пунктов пропуска, в том числе 54 из них расположены в Южном регионе. Основным направлением развития в Южном регионе является оптимизация пунктов пропуска Крыма – повышение антитеррористической защищенности, встреча гостей, повышение пропускной способности.

Говоря о морских пунктах пропуска, В.Школык отметил, что Минтрансом принято решение, что эти пункты пропуска переходят в ведение Росморречфлота.