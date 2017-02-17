Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
17 февраля 2017
11:56Назначен замминистра транспорта
26 января 2017
14:05Минтранс о поправках к Конвенции о труде в морском судоходстве
20 декабря 2016
16:50Поздравление министра с Новым годом
19 декабря 2016
17:53Опубликовано решение Верховного суда
1 декабря 2016
15:35Предупреждение операторам
09:41Решение Верховного суда по иску агентов к Минтрансу
10 ноября 2016
13:34DFDS предложит автоперевозчикам варианты
11:07Новое положение о морских лоцманах
2 сентября 2016
11:41Новые правила плавания и стоянки в морских портах
3 августа 2016
10:27Минтранс о предложении ФАС вернуться к тарифному регулированию в портах
Министерство транспорта Пункты пропуска

311 пунктов пропуска, 54 на юге

16 марта 2017, 12:11 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 137

Основное направление развития – оптимизация пунктов пропуска в Крыму

Выступая на открывшемся сегодня в Геленджике форуме «ЮгТранс-2017», заместитель директора департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу министерства транспорта Виктор Школык рассказал о первоочередных задачах, связанных с пунктами пропуска в Южном регионе.

На сегодняшний день, напомнил он, существует 311 пунктов пропуска, в том числе 54 из них расположены в Южном регионе. Основным направлением развития в Южном регионе является оптимизация пунктов пропуска Крыма – повышение антитеррористической защищенности, встреча гостей, повышение пропускной способности.

Говоря о морских пунктах пропуска, В.Школык отметил, что Минтрансом принято решение, что эти пункты пропуска переходят в ведение Росморречфлота.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
16 марта 2017
16:34Итоги 2016 Agility
16:01Буксиры для новых шлюзов Панамского канала
14:19Containerships сократил убыток
13:48Дорогой бункер и дисбаланс экспорта-импорта
13:22Проблема западного конца и ОТЛК
12:11311 пунктов пропуска, 54 на юге
11:39Грузы выходят на рынокSeaNews Club material
10:44Вертолеты прилетели на самолете
10:18STX Corporation выставлена на торги
09:51Балкер NYK спас яхтсмена
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное