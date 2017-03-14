Вертолеты прилетели на самолете

Авиакомпания «Волга-Днепр» о доставке вертолетов в Чили

Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом доставки пожарных вертолетов в Чили. Заказчиком перевозки выступила компания Helicopter Express (штат Джорджия, США), выступающая подрядчиком Службы охраны лесов США и Министерства внутренних дел. Миссия по тушению лесных пожаров в Чили выполняется по заказу правительства страны.

Доставка осуществлялась из аэропорта Атланта в Сантьяго на борту грузового самолета Aн-124-100, перелет занял 11 часов. Одним рейсом были транспортированы три вертолета Bell 205, вертолет K-MAX 1200, а также грузовик-платформу и трейлер.

Как отмечают в авиакомпании, возможности грузового самолета Ан-124-100 обеспечивают безопасную погрузку вертолетов практически в неразобранном виде, за исключением снятия лопастей несущего винта. Это означает, что подготовка вертолетов к летной эксплуатации может начаться почти сразу по прибытии в пункт назначения.