Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
10 марта 2017
10:24Сделка по приобретению UPS TNT была заблокирована неправомочно
6 марта 2017
14:12Последнее судно Hanjin
2 марта 2017
14:51Подан иск о признании ДВМП банкротом
28 февраля 2017
16:55Определение суда по Компании Усть-Луга
22 февраля 2017
11:27Проданы через онлайн-аукцион
17 февраля 2017
10:07Hanjin банкрот
15 февраля 2017
13:29ФАС пошла на мировую с линиями
10 февраля 2017
15:01Расширить и углубить
9 февраля 2017
11:08Еще десять
6 февраля 2017
16:16Закрытые торги – по пяти судам Hanjin
Суд торги

STX Corporation выставлена на торги

16 марта 2017, 10:18 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 167

Предпочтительный покупатель – SM Group

Samra Midas Group (SM Group) выбрана предпочтительным претендентом для покупки STX Corporation, которую выставили на продажу кредиторы. По информации южнокорейских СМИ, SM Group планирует вложить в STX Corporation 130 млрд корейских вон (113 млн долларов).

Как сказано в сообщении Корейской фондовой биржи, в течение трех месяцев компания должна сообщить, удалось ли сторонам согласовать детали купли-продажи. Кредиторы, в число которых входят Korea Development Bank и Nonghyup Bank, намерены провести переговоры с SM Group.

Свои предложения по покупке STX Corporation представили на прошлой неделе в общей сложности четыре компании.
Напомним, STX Corporation, которая является дочерней компанией STX Offshore & Shipbuilding Co, подала в Сеульский центральный окружной суд ходатайство о защите от банкротства из-за финансовых затруднений в мае 2016 года. STX Corporation должна найти возможности для рекапитализации, чтобы ее не исключили из котировального списка.

Напомним, выкупив часть судов обанкротившегося Hanjin, SM Group создала судоходную линию SM Line и стремится увеличить свой флот до 110 тыс. TEU, что позволит ей занять место среди 20 крупнейших мировых перевозчиков. 8 марта SM Line запустила свой первый сервис.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
16 марта 2017
16:34Итоги 2016 Agility
16:01Буксиры для новых шлюзов Панамского канала
14:19Containerships сократил убыток
13:48Дорогой бункер и дисбаланс экспорта-импорта
13:22Проблема западного конца и ОТЛК
12:11311 пунктов пропуска, 54 на юге
11:39Грузы выходят на рынокSeaNews Club material
10:44Вертолеты прилетели на самолете
10:18STX Corporation выставлена на торги
09:51Балкер NYK спас яхтсмена
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное