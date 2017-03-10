STX Corporation выставлена на торги

Предпочтительный покупатель – SM Group

Samra Midas Group (SM Group) выбрана предпочтительным претендентом для покупки STX Corporation, которую выставили на продажу кредиторы. По информации южнокорейских СМИ, SM Group планирует вложить в STX Corporation 130 млрд корейских вон (113 млн долларов).

Как сказано в сообщении Корейской фондовой биржи, в течение трех месяцев компания должна сообщить, удалось ли сторонам согласовать детали купли-продажи. Кредиторы, в число которых входят Korea Development Bank и Nonghyup Bank, намерены провести переговоры с SM Group.

Свои предложения по покупке STX Corporation представили на прошлой неделе в общей сложности четыре компании.

Напомним, STX Corporation, которая является дочерней компанией STX Offshore & Shipbuilding Co, подала в Сеульский центральный окружной суд ходатайство о защите от банкротства из-за финансовых затруднений в мае 2016 года. STX Corporation должна найти возможности для рекапитализации, чтобы ее не исключили из котировального списка.

Напомним, выкупив часть судов обанкротившегося Hanjin, SM Group создала судоходную линию SM Line и стремится увеличить свой флот до 110 тыс. TEU, что позволит ей занять место среди 20 крупнейших мировых перевозчиков. 8 марта SM Line запустила свой первый сервис.