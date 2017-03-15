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Происшествия NYK Яхтинг Спасательная операция

Балкер NYK спас яхтсмена

16 марта 2017, 09:51 / SeaNews / Рейтинг: 176

У побережья Чили

По информации NYK, оперируемый компанией балкер «Frontier Ambition» спас в Магеллановом проливе терпевшего бедствие яхтсмена.

Судно шло из порта Ричжао, Китай, в Отуэй, Чили, когда получило просьбу от морского спасательно-координационного центра Пунта-Аренас оказать помощь яхтсмену.

18 февраля «Frontier Ambition» поднял яхтсмена на борт и 20 февраля передал его в добром здравии Береговой охране Чили.

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