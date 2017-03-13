Три буксира не могли снять судно с мели

А потом сняли с помощью одного буксира-кантовщика

По данным ГМСКЦ, 15 марта в 14-15 теплоход «Albany», флаг Того, судовладелец Noth-Western Shipping, груз – стекло 2572 тонны, при следовании на выход в море из порта Ростов-на-Дону на акватории порта Азов вышел за судовой ход и сел на мель в районе буя №96.

Повреждений корпуса, загрязнения акватории нет. На борту находится лоцман. Вчера три портовых буксира не смогли снять аварийное судно с мели.

Сегодня в 7-30 «Albany» снялся с мели с помощью буксира-кантовщика Шлюзовой-90» и последовал в Ростов-на-Дону. Повреждений, загрязнения окружающей среды нет.