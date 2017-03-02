Операционные показатели FESCO

Предварительно за 2016 год

Группа FESCO опубликовала предварительные операционные результаты за 2016 год.

Интермодальные перевозки увеличились на 0,5% до 164,5 тыс. TEU. При этом удельная ставка выручки от интермодальных перевозок была на 1,6% ниже, чем в 2015 году, и составляла 814 доллара с TEU.

Международные морские перевозки сократились на 16,1% до 257,4 тыс. TEU, средняя ставка фрахта на международных линиях снизилась на 8% до 483,3 доллара за TEU.

Каботажные перевозки сократились на 0,7% до 59,4 тыс. TEU, средняя ставка фрахта на каботажных линиях составляла 658 долларов за TEU – на 6,1% ниже, чем годом ранее.

ВМТП снизил перевалку контейнеров на 4,3% до 330,1 тыс. TEU, при этом удельная ставка за обработку контейнеров была на 10,7% ниже, чем в 2015 году, и составляла 203,4 доллара за TEU.

Генеральных грузов было перевалено 2,47 млн тонн – на 21,8% больше, чем годом ранее, а удельная ставка за перевалку генгрузов снизилась на 1,1% до 9,8 доллара за тонну.

Железнодорожные контейнерные перевозки (без учета «Русской тройки») выросли на 9,5% до 191,2 тыс. TEU. Вагоноотправки в крытых вагонах увеличились на 28,5% до 17,98 тыс. ед.

Объемы бункеровки снизились на 74,8% до 108,6 тыс. тонн.

Как отмечают в FESCO, «Следуя макроэкономическим тенденциям, российский транспортный рынок во второй половине 2016 года продемонстрировал признаки умеренного восстановления объемов транспортировки. Однако, этого восстановления оказалось недостаточно, чтобы полностью компенсировать снижение в первой половине года. Важно отметить, что рост объемов не приводит к росту финансовых результатов, т.к. средние ставки остаются низкими из-за высокого уровня конкуренции между участниками рынка и значительного количества свободных мощностей, доступных как в портах, так и сфере морских перевозок на Дальнем Востоке».