Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
2 марта 2017
14:51Подан иск о признании ДВМП банкротом
8 февраля 2017
10:51Новый жд сервис FESCO
23 января 2017
12:10Доллары, контейнеры и тонны FESCO
19 января 2017
13:44Изменения в составе правления FESCO
27 декабря 2016
11:26FESCO пополнила флот
9 декабря 2016
16:20Единый арктический оператор
14:23Монгольский шатл Тяньцзинь – Москва
2 декабря 2016
16:53Прибыль за 9 месяцев, убыток за квартал
23 ноября 2016
11:40Операционные показатели FESCO
15 ноября 2016
14:25Финансы FESCO по РСБУ
FESCO Операционные показатели

Операционные показатели FESCO

15 марта 2017, 14:50 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 448

Предварительно за 2016 год

Группа FESCO опубликовала предварительные операционные результаты за 2016 год.

Интермодальные перевозки увеличились на 0,5% до 164,5 тыс. TEU. При этом удельная ставка выручки от интермодальных перевозок была на 1,6% ниже, чем в 2015 году, и составляла 814 доллара с TEU.

Международные морские перевозки сократились на 16,1% до 257,4 тыс. TEU, средняя ставка фрахта на международных линиях снизилась на 8% до 483,3 доллара за TEU.

Каботажные перевозки сократились на 0,7% до 59,4 тыс. TEU, средняя ставка фрахта на каботажных линиях составляла 658 долларов за TEU – на 6,1% ниже, чем годом ранее.

ВМТП снизил перевалку контейнеров на 4,3% до 330,1 тыс. TEU, при этом удельная ставка за обработку контейнеров была на 10,7% ниже, чем в 2015 году, и составляла 203,4 доллара за TEU.

Генеральных грузов было перевалено 2,47 млн тонн – на 21,8% больше, чем годом ранее, а удельная ставка за перевалку генгрузов снизилась на 1,1% до 9,8 доллара за тонну.

Железнодорожные контейнерные перевозки (без учета «Русской тройки») выросли на 9,5% до 191,2 тыс. TEU. Вагоноотправки в крытых вагонах увеличились на 28,5% до 17,98 тыс. ед.

Объемы бункеровки снизились на 74,8% до 108,6 тыс. тонн.

Как отмечают в FESCO, «Следуя макроэкономическим тенденциям, российский транспортный рынок во второй половине 2016 года продемонстрировал признаки умеренного восстановления объемов транспортировки. Однако, этого восстановления оказалось недостаточно, чтобы полностью компенсировать снижение в первой половине года. Важно отметить, что рост объемов не приводит к росту финансовых результатов, т.к. средние ставки остаются низкими из-за высокого уровня конкуренции между участниками рынка и значительного количества свободных мощностей, доступных как в портах, так и сфере морских перевозок на Дальнем Востоке».

Оцените статью:

1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
16 марта 2017
14:19Containerships сократил убыток
11:39Грузы выходят на рынокSeaNews Club material
15 марта 2017
17:22New Weekly №27 Грузооборот портов Дальнего Востока, январь 2017г.SeaNews Club material
17:20New Weekly №27 Контейнерооборот портов Дальнего Востока, январь 2017г.SeaNews Club material
14:50Операционные показатели FESCO
14 марта 2017
17:53НМТП потерял на штормовых
15:56Железнодорожные контейнеры
11:54Нефть и бюджет
13 марта 2017
16:50Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2017SeaNews Club material
15:26OOIL закрыла год с убытком
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное