Самый большой в мире контейнеровоз

Получил имя на верфи Samsung Heavy Industries

15 марта на верфи Geoje Samsung Heavy Industries (SHI) прошла церемония имянаречения самого большого в мире контейнеровоза, построенного по заказу MOL. Судно длиной 400 м, шириной 58,8 м и вместимостью 20 150 TEU получило название «MOL Triumph». Передача судна заказчику намечена 27 марта, после завершения подготовки к первому рейсу.

Экологичное судно имеет энергосберегающее оборудование, также разработанное SHI.

Это первый 20-тысячник из четырех, который заказал MOL. Как ранее сообщал SeaNews, Samsung Heavy Industries и MOL подписали соглашение о строительстве серии в 2015 году. Суда будут работать на трейде Азия – Европа.

SHI планирует в этом году передать заказчикам десять 20-тысячников.