Прогнозирование движения судна

Новая технология Wärtsilä

Wärtsilä запустила новую технологию, разработанную в целях обеспечения более безопасного и эффективного судоходства и снижения рисков, связанных с маневрированием.

Как сообщает компания, система SmartPredict отображает прогнозируемое положение и курс судна и использует проверенные алгоритмы управления в системе динамического позиционирования судна для оценки сил, воздействующих на судно, тем самым формируя максимально точный прогноз движения. SmartPredict также отображает конфигурируемую временную шкалу прогноза.

Программный модуль учитывает все параметры, используемые для автоматического контроля системой динамического позиционирования и корректирует их в соответствии с параметрами движения конкретного судна. Также учитываются ручные команды с пульта управления и данные бортовых датчиков ветра. Все эти факторы анализируются с тем, чтобы обеспечить постоянное обновление траектории движения судна.

«Прогноз, который видит оператор, позволяет ему принимать более рациональное и безопасное решение по судовым операциям. Это снижает риск инцидентов. SmartPredict – важный шаг в автоматизации операций, в том числе при швартовке, а в перспективе и полностью автономного маневрирования судна», – отмечают в Wärtsilä Marine Solutions.