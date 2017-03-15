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Технологии Maersk Line танкер

Турбопаруса на танкере

15 марта 2017, 11:26 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 367

Испытает Maersk

Maersk Tankers, Norsepower Oy, Shell Shipping & Maritime и Energy Technologies Institute (ETI) испытают роторные паруса на одном из танкеров Maersk.

Судно дедвейтом 109,7 тыс. тонн оснастят турбопарусами высотой 30 метром и диаметром 5 метров в течение первого полугодия 2018 года,  тестирование продлится до конца 2019 года. Ожидается, что средняя экономия топлива составит 7-10%.

Роторные паруса Norsepower – это модернизированная версия ротора Флеттнера. Эта технология с использованием энергии ветра была изобретена еще в 20-х года прошлого столетия и состоит в том, что вращающийся цилиндр за счет эффекта Магнуса использует для движения судна энергию ветра.

Проект финансирует Институт энергетических технологий (Великобритания), координирует – Shell.

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