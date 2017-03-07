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Кто принимает участие в TransRussia/TransLogistica 2017

15 марта 2017, 11:03 / SeaNews / Рейтинг: 434

Среди участников – более 300 российских и иностранных компаний

В международной выставке TransRussia/TransLogistica 2017 примут участие более 300 российских и иностранных компаний. Кто именно – читайте в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

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