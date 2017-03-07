ТрансРоссия выставка Кто принимает участие в TransRussia/TransLogistica 2017 15 марта 2017, 11:03 / SeaNews / Рейтинг: 434 Среди участников – более 300 российских и иностранных компаний В международной выставке TransRussia/TransLogistica 2017 примут участие более 300 российских и иностранных компаний. Кто именно – читайте в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews. Оцените статью: -1