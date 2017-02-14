Кокаин в порту

В контейнере с бананами

По информации СЗТУ, Северо-Западная оперативная и Балтийская таможни пресекли контрабанду особо крупной партии наркотиков.

На территории Петербургского порта в товарной партии бананов, прибывшей на борту судна «Baltic Mercury» из Эквадора, выявлен контейнер, в технологическом отсеке которого обнаружено и изъято 18 брикетов с порошкообразным веществом.

Проведенная экспертиза показала, что в брикетах кокаин, общая масса составляет 18 кг. Возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса РФ. Ведутся следственные действия для установления круга лиц, причастных к организации незаконной поставки наркотического средства.