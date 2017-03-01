НМТП потерял на штормовых

Грузооборот группы в январе-феврале 2017

Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь-февраль 2017 года практически сохранился на аналогичного периода прошлого года и составил 23,8 млн тонн. Если смотреть отдельно по портам, то снижение произошло по всем практически везде – только Приморск увеличил грузооборот на 5,5% до 10,9 млн тонн.

Грузооборот Балтийска (БСК) по сравнению с январем-февралем 2016 года в TEU вырос – на 6,5%, до 18 тыс. TEU, в тоннах, напротив, упал – на 2,3%.

Новороссийские активы группы за 2 месяца этого года обработали 12,8 млн тонн, что на 4,4% ниже уровня показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). Отметим, что в феврале снижение оборота в Новороссийске было главным образом связано с неблагоприятными погодными условиями.

Как отмечают в самой группе, общее время действия штормовых предупреждений в порту Новороссийск превысило 15 суток и составило порядка 373 часов, что на 21% больше времени действия штормовых предупреждений в январе (около 309 часов).

Перевалка наливных грузов за два месяца 2017 года снизилась всего на 0,2%, до 18,6 млн тонн. При этом снижение отмечено только в перевалке нефтепродуктов. Совокупный оборот нефти по итогам отчетного периода в компаниях НМТП в Приморске и Новороссийск – 12,7 млн тонн, плюс 0,5%. При этом Приморск увеличил отгрузки на 8,7% (до 8,4 млн тонн), Новороссийск, напротив, объемы снизил – на 12,2% (до 4,3 млн тонн).

Оборот нефтепродуктов за январь-февраль 2017 года упал на 2,7% до 5,6 млн тонн. В том числе через Приморский торговый порт было отгружено 2,5 млн тонн (+3,5%), через Новороссийск (ИПП, Шесхарис, НМТ) – 3,1 млн тонн (-2,1%).

Оборот навалочных грузов за 2 месяца 2017 года вырос на 16,2% и составил 2,4 млн тонн. По сравнению с январем-февралем прошлого года выросли отгрузки зерновых – на 37,7% (до 1,6 млн тонн). Рост также отмечен в обработке угля – на 18,7% (до 337 тыс. тонн). По остальным грузам произошло снижение оборота. Перевалка железорудного сырья упала по сравнению с показателем января-февраля прошлого года на 15,5% до 340 тыс. тонн. Химических грузов было перевалено на 37,7% меньше, чем в январе-феврале прошлого года. Снижение оборота отмечено по импорту сахара-сырца – на 26,2%, до 31 тыс. тонн.

Оборот генеральных грузов по итогам первых двух месяцев 2017 года снизился на 12,4% и составил 1,9 млн тонн. В данном сегменте только перевалка скоропорта имеет положительную динамику – оборот скоропортящихся грузов за два месяца т.г. вырос на 61,4% до 27 тыс. тонн. Объем перевалки черных металлов снизился на 14,2% (до 1,7 млн тонн), цветных металлов – на 0,7% (до 181 тыс. тонн), лесных грузов – на 7,8% (до 56 тыс. тонн).

Динамика контейнерооборота и в Новороссийске, и на Балтике положительная.