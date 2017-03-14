Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
14 марта 2017
14:27Модный мастер-класс от DHL
6 февраля 2017
16:51Китай в зоне повышенного внимания
3 февраля 2017
13:59Мультимодальные перевозки на российской почве
2 февраля 2017
10:48Особенности проектной логистики
1 февраля 2017
11:12AsstrA займется логистикой зерновых
30 января 2017
14:21Куда лучше инвестировать в 2017 году
19 декабря 2016
13:08Музей логистики в контейнерах
15 декабря 2016
17:18Консолидированные авиагрузы
9 декабря 2016
16:20Единый арктический оператор
8 декабря 2016
11:14Железная дорога как альтернатива морю на маршруте Китай – Европа
Логистика грузоперевозки СНГ

Рынок международной транспортной логистики СНГ

14 марта 2017, 17:33 / SeaNews / Рейтинг: 156

Завтра то же, что вчера… или тяжелее?

Об итогах 2016 года, текущем состоянии рынка международных грузоперевозок евразийского региона и прогнозах на ближайшую перспективу – читайте в обзоре, подготовленном экспертами компании TELS.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
14 марта 2017
17:53НМТП потерял на штормовых
17:33Рынок международной транспортной логистики СНГ
16:31Таллин планирует развитие Старого порта
15:56Железнодорожные контейнеры
14:27Модный мастер-класс от DHL
13:59Сомалийские пираты снова вышли на тропу войны
11:54Нефть и бюджет
11:30Тепловизоры на терминале
10:31Испытания в Бронке
10:19Назначение в РЖД
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное