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Таллин планирует развитие Старого порта

14 марта 2017, 16:31 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 187

И проводит отбор архитекторов

Порт Таллин проводит конкурс на разработку долгосрочного плана развития Старого порта до 2030 года.

На первом этапе порт получил 30 проектов от архитектурных бюро из 15 стран. Группа экспертов выбрала шесть конкурсантов для участия во втором этапе, в котором они должны будут предложить общую концепцию развития Старого порта. На второй этап вышли архитектурные бюро Alver Arhitektid OÜ (Эстония), Arkkitehtitoimisto ALA Oy (Финляндия), City Form Office ja KCAP Architects & Planners (Эстония и Нидерланды), KavaKava OÜ ja Alejandro Zaera-Polo & Maider Llaguno Architecture (Эстония и Великобритания), датско-голландское ApS ja Karres en Brands landschapsarchitecten b.v. и Zaha Hadid Architects (Великобритания).

До апреля участники второго этапа должны представить предварительный план развития территории. Он должен предусматривать улучшение обслуживания пассажиров, создание условий для торговли и коммерции, пространственное планирование жилых и общественных зон, включая решения для транспорта и пешеходов. На этом этапе будут выбраны всего три участника для дальнейшей совместной работы с архитекторами.

Победителя конкурса объявят в конце 2017 года, с ним и будет заключен контракт. Стороны создадут совместный долгосрочный план развития Старого города, куда также войдут лучшие идеи и предложения других участников конкурса.

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