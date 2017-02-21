Железнодорожные контейнеры

Выросли перевозки автомобилей, удобрений и леса

По данным РЖД, перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам первых двух месяцев 2017 года составили 368,4 тыс. TEU. Это на 24,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Перевозки контейнеров во внутреннем сообщении увеличились на 11,6%, до 124,9 тыс. TEU. Экспортные перевозки увеличились на 21,3% до 131,9 тыс. TEU, импортные – на 38,6% до 73,5 тыс. TEU, транзитные – на 76,6%, до 38 тыс. TEU.

Доля экспортных перевозок от совокупного объема перевозки груженых контейнеров по сети РЖД составляет 35,8%, внутренних – 33,9%.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», наибольшая положительная динамика отмечена в перевозках химических и минеральных удобрений – рост 3,5 раза (10,4 тыс. TEU), лома черных металлов – рост в 2,2 раза (2,7 тыс. TEU).

Автомобилей в контейнерах было перевезено на 56,9% больше, чем за 2 месяца 2016 года – 24,5 тыс. TEU.

Увеличились за 2 месяца этого года перевозки метизов – на 42,5% (до 29,3 тыс. TEU), промышленных товаров – на 42,4% (до 34,6 тыс. TEU), лесных грузов – 36,7% (до 38,5 тыс. TEU), химикатов и соды – на 20,8% (до 69,6 тыс. TEU).

Машин, станков и двигателей за январь-февраль 2017 года по сети РЖД было перевезено 21 тыс. TEU, на 29,6% больше, чем годом ранее.

В 2016 году по сети РЖД во всех видах сообщений было перевезено 2 134,7 тыс. груженых TEU (+11% по сравнению с 2015 годом).