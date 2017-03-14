Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
14 марта 2017
17:33Рынок международной транспортной логистики СНГ
6 февраля 2017
16:51Китай в зоне повышенного внимания
3 февраля 2017
13:59Мультимодальные перевозки на российской почве
2 февраля 2017
10:48Особенности проектной логистики
1 февраля 2017
11:12AsstrA займется логистикой зерновых
30 января 2017
14:21Куда лучше инвестировать в 2017 году
19 декабря 2016
13:08Музей логистики в контейнерах
15 декабря 2016
17:18Консолидированные авиагрузы
9 декабря 2016
16:20Единый арктический оператор
8 декабря 2016
11:14Железная дорога как альтернатива морю на маршруте Китай – Европа
Логистика DHL

Модный мастер-класс от DHL

14 марта 2017, 14:27 / SeaNews / Рейтинг: 230

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia

DHL расширяет свое сотрудничество с Mercedes-Benz Fashion Week. В этом году DHL Exprеss выступит в качестве официального логистического партнера Fashion Futurum – международной конференции для профессионалов моды, которая состоится в рамках Mercedes Benz Fashion Week 16-17 марта в выставочном зале «Манеж» в Москве.

DHL впервые стал партнером Недель моды в 2007 году, когда компания поддержала сезоны в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами. С 2008 года партнерство было расширено до масштабов всего мира.

На конференции Fashion Futurum эксперты DHL поделятся практическими знаниями о международной онлайн-торговле, трансграничной доставке и процессах экспорта, проведя специальный мастер-класс «Экспорт товаров и онлайн-торговля в 21 веке: точки роста и дополнительные возможности».

Для транспортировки в сфере fashion-индустрии DHL предлагает специальные решения, включающие особую упаковку, разработку оптимальных маршрутов движения и саму экспресс-доставку к определенному времени, отмечают в компании. Разработан ряд решений для доставки дизайнерской одежды, таких как сервис специальной упаковки fashion-товаров, а также транспортировка дизайнерских коллекций для показов. Недавно интернет-покупателям более чем в 100 странах мира стала доступна опция «гибкой» доставки On Demand Delivery – премиум-сервис, когда клиент интернет-магазина может сам управлять доставкой в режиме онлайн и максимально оперативно получать уведомления о процессе доставки.

DHL не только обеспечивает логистику всех сезонов Mercedes Benz Fashion Week, но и оказывает поддержку молодым российских дизайнеров. С 2011 года компания совместно с Mercedes-Benz Fashion Week провела 5 конкурсов начинающих дизайнеров, главным призом которых является грант от DHL на создание собственной коллекции и демонстрации ее на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
14 марта 2017
17:53НМТП потерял на штормовых
17:33Рынок международной транспортной логистики СНГ
16:31Таллин планирует развитие Старого порта
15:56Железнодорожные контейнеры
14:27Модный мастер-класс от DHL
13:59Сомалийские пираты снова вышли на тропу войны
11:54Нефть и бюджет
11:30Тепловизоры на терминале
10:31Испытания в Бронке
10:19Назначение в РЖД
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное