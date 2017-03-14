Модный мастер-класс от DHL

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia

DHL расширяет свое сотрудничество с Mercedes-Benz Fashion Week. В этом году DHL Exprеss выступит в качестве официального логистического партнера Fashion Futurum – международной конференции для профессионалов моды, которая состоится в рамках Mercedes Benz Fashion Week 16-17 марта в выставочном зале «Манеж» в Москве.

DHL впервые стал партнером Недель моды в 2007 году, когда компания поддержала сезоны в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами. С 2008 года партнерство было расширено до масштабов всего мира.

На конференции Fashion Futurum эксперты DHL поделятся практическими знаниями о международной онлайн-торговле, трансграничной доставке и процессах экспорта, проведя специальный мастер-класс «Экспорт товаров и онлайн-торговля в 21 веке: точки роста и дополнительные возможности».

Для транспортировки в сфере fashion-индустрии DHL предлагает специальные решения, включающие особую упаковку, разработку оптимальных маршрутов движения и саму экспресс-доставку к определенному времени, отмечают в компании. Разработан ряд решений для доставки дизайнерской одежды, таких как сервис специальной упаковки fashion-товаров, а также транспортировка дизайнерских коллекций для показов. Недавно интернет-покупателям более чем в 100 странах мира стала доступна опция «гибкой» доставки On Demand Delivery – премиум-сервис, когда клиент интернет-магазина может сам управлять доставкой в режиме онлайн и максимально оперативно получать уведомления о процессе доставки.

DHL не только обеспечивает логистику всех сезонов Mercedes Benz Fashion Week, но и оказывает поддержку молодым российских дизайнеров. С 2011 года компания совместно с Mercedes-Benz Fashion Week провела 5 конкурсов начинающих дизайнеров, главным призом которых является грант от DHL на создание собственной коллекции и демонстрации ее на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia.