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Пираты Сомали Захват

Сомалийские пираты снова вышли на тропу войны

14 марта 2017, 13:59 / SeaNews / Рейтинг: 239

Первый захват судна с 2012 года

В сомалийских водах захвачен бункеровщик «Aris 13» под флагом Шри-Ланки (по другим данным, флаг – Коморские острова. Кстати, раньше он работал под флагом Молдовы). На борту, предположительно, команда из восьми человек.

По данным Reuters, сигнал бедствия поступил в понедельник. С борта успели сообщить, что к судну приближаются две лодки.

После этого АИС была отключена, а танкер, шедший из Джибути в Могадишу изменил курс на сомалийский Алулу. «Пираты в городе подтвердили, что ожидают судно», – цитата из Reuters.

Отметим, что это первое с 2012 года нападение в водах Сомали, завершившееся захватом судна. Последние годы уровень пиратооопасности этого региона снижался. Если в 2010 году сомалийские пираты захватили 49 судов, на борту которых было более тысячи моряков (это 92% всех происшедших в мире захватов), то в прошлом году в водах Сомали произошло всего два инцидента с участием пиратов, ни один из которых не закончился захватом.

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