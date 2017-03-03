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Нефть и бюджет

14 марта 2017, 11:54 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 261

Добыча упала, экспорт вырос

Россия вышла на сокращение добычи нефти в 156 тыс. баррелей в сутки из 300 тыс., предусмотренных соглашением с ОПЕК.

По словам главы Минэнерго РФ, планируется и в марте продолжить снижение объемов добычи нефти. Однако в понедельник котировки упали до минимумов ноября прошлого года на фоне заявлений Саудовской Аравии о том, что Королевство не согласится на продление соглашения по сокращению добычи. Такое заявление от Саудовской Аравии вызвано тем, что страны ОПЕК обеспокоены ростом добычи в США, который сводит на нет эффективность действий стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по снижению перенасыщения рынка топливом.

По данным ФТС, российский экспорт нефти по итогам января 2017 года составил 20,1 млн тонн, что на 4,8% больше, чем было вывезено в январе 2016 году. В то же время по сравнению с декабрем прошлого года экспорт нефти упал на 6,6%.

В стоимостном выражении экспорт нефти вырос на 68,4% до 7,4 млрд долларов (+2% к уровню декабря).

Экспорт нефтепродуктов за первый месяц отчетного года увеличился на 27,1% – до 13,7 млн тонн. По сравнению с декабрем вывоз нефтепродуктов, напротив, снизился на 7,7%. В денежном выражении в сравнении с январем 2016 года увеличение на 68,6%, относительно декабря плюс 0,9% (до 5,1 млрд долларов).

Снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 14,6%, до 341 тыс. тонн (-10% к уровню декабря). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС РФ, составила порядка 150 млн долларов (-7,6% к январю и -5,9% к декабрю).

Дизельного топлива было экспортировано 4,5 млн тонн (+30% к январю и -3% к декабрю). При этом в стоимостном выражении экспорт дизтоплива вырос относительно показателя января на 70,2% и на 3,6% в сравнении с декабрем, до порядка 2 млрд долларов.

Экспорт природного газа за январь 2017 года, по данным ФТС РФ, составил 20,9 млрд кубометров, что выше аналогичного месяца прошлого года на 21,5%. По сравнению с декабрем 2016 года экспорт природного газа вырос всего на 1%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 17,3% – до 3,5 млрд долларов (+3,6% к уровню декабря).

Сжиженного природного газа по итогам января 2017 было экспортировано 1,3 тыс. кубометров (-40,9% к январю и -59,4% к декабрю) на сумму 148,9 млн долларов (-57,3% к январю и 53,1% к декабрю).

Фото: Газпром

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