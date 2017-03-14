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Технологии Ростерминалуголь

Тепловизоры на терминале

14 марта 2017, 11:30 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 208

Новые технологии АО «Ростерминалуголь»

АО «Ростерминалуголь» первым в России установило и приступило к тестированию оборудования, которое позволяет повысить уровень мер безопасности угольных портов. Как сообщили SeaNews в компании, в систему, развернутую в Усть-Луге, входят тепловизионные установки и программное обеспечение для постоянного удаленного мониторинга температуры угольных штабелей на территории терминала.

В ключевых точках складской территории терминала уже смонтированы 12 тепловизоров. С них информация поступает на мониторы оператора. Система контролирует температуру поверхности штабелей угля в инфракрасном спектре в полностью автоматизированном режиме в рамках тех показателей, которые выставлены специалистами компании. В случае превышения температуры поверхности штабеля система подает звуковой сигнал, а на экране у оператора подсвечивается та область, которая вышла за пределы нормы.

Оборудование и программное обеспечение иностранного производства. Стоимость его в «Ростерминалугле» не раскрывают. «В данном случае об окупаемости инвестиций вряд ли стоит говорить. Прежде всего, это безопасность порта и работников», – пояснили SeaNews в компании.

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