Испытания в Бронке

В порту тестируют инновационный контейнер для сыпучих грузов

На контейнерном терминале ММПК «Бронка» начались испытания инновационного контейнера для сыпучих грузов. Как отмечают в порту, контейнер и технология его применения позволяют с высокой эффективностью перевозить по железной дороге, накапливать в порту и переваливать на суда навалочные грузы без постройки специализированного терминала.

Разработка контейнера выполнена ООО «ЮНА», продвижением занимается компания «КОТТА контейнер», у которой заключено с ММПК «Бронка» соглашение о сотрудничестве (обе компании петербургские).

Контейнер соответствует стандартам ISO и ГОСТ, имеет типоразмер 1СХ, что позволяет с использованием специализированных средств крепления устанавливать на фитинговой платформе два яруса контейнеров. Каркас контейнера выполнен из стали, прошел предварительные испытания по программе и методике, одобренной Российским морским регистром судоходства. Каркас не входит в соприкосновение с грузом при транспортировке. Кузов, расположенный внутри каркаса, выполнен из коррозионно-стойких материалов. В зависимости от вида груза это могут быть влагостойкая ламинированная фанера, алюминиевые сплавы, нержавеющая сталь, пластик.

Контейнер отвечает требованиям РЖД и может эксплуатироваться с применением стандартного оборудования по обработке контейнерных грузов. Размер судовой партии сыпучего груза определяется количеством задействованных контейнеров, площадью для штабелирования и глубиной у причала. Скорость погрузки на судно при работе двух контейнерных причальных перегружателей может составлять до 20 тыс. тонн в сутки.

В Бронке рассчитывают, что применение технологии с использованием инновационного контейнера будет способствовать привлечению в российские порты на Балтике, в том числе в Бронку, российских грузов, которые переваливаются сегодня навалочным способом в портах Эстонии, Латвии и Литвы.

По словам исполнительного директора ООО «Феникс» Алексея Шуклецова, «Проект привлекателен тем, что для использования этой разработки не требуются дополнительные инвестиции в инфраструктуру порта и крановое оборудование, что в значительной мере увеличивает перспективы поступления разнообразных экспортных сыпучих грузов в российские порты, не обеспеченные в полной мере мощностями специализированных балкерных терминалов. Например, речь может идти о таких грузах, как удобрения. Для порта «Бронка» как современной инновационной площадки этот опыт очень важен, так как позволяет развивать технологии и открывать новые возможности для российского рынка транспортно-логистических услуг».

Испытания планируется завершить в апреле 2017 года. Как рассказали SeaNews в Бронке, итогом испытаний станет подтверждение того, что контейнер соответствует всем обозначенным техническим параметрам и действительно решает те задачи, которые возложены на него. В порту рассчитывают, что в будущем в Бронке с помощью таких контейнеров будет осуществляться перегрузка навалочных грузов (с использованием имеющегося в порту оборудования), что увеличит производительность работ на терминале.

Контейнер, подчеркивают в Бронке, имеет преимущества как для грузоотправителя (в частности, минимальное количество перевалок, если груз идет уже в этом контейнере), так и для самого портового терминала, если он используется только для перевалки. РЖД также заинтересована в этом методе перевозки, поскольку он позволяет, с одной стороны, повысить производительности перевозок, а, с другой стороны, сократить задействованный подвижной состав за счет интенсивности.

Преимуществом является также экологическая составляющая разработки – новый контейнер позволяет обрабатывать грузы, имеющие высокий риск загрязнений, без нанесения ущерба окружающей среде. Контейнер герметичен, не имеет дверей и люков в бортах и днище, раскрытие и закрытие крышки верхнего выгрузочного проема происходит непосредственно над трюмом, что минимизирует загрязнения на причале. При выгрузке полный переворот вдоль продольной оси контейнера в сочетании с отсутствием прямых углов в конструкции грузового объема и большой площадью выгрузочного проема (90%) сводит к минимуму (а для части грузов делает ненужными) операции по зачистке контейнера после выгрузки.

ММПК «Бронка» при уже имеющейся пропускной способности по железной дороге сможет принять и перевалить таким способом пробные партии с погрузкой на суда класса Panamax. Окончательные выводы об объемах судовых партий будут сделаны после завершения технологического апробирования контейнера, консультаций со специалистами по логистике и экологии и переговоров с потенциальными грузовладельцами.