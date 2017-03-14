Назначение в РЖД
14 марта 2017, 10:19 / SeaNews / Рейтинг: 214
Назначен начальник департамента международного сотрудничества – из Минэкономразвития
Приказом президента ОАО «РЖД» начальником Департамента международного сотрудничества РЖД назначен Игорь Коваль.
До настоящего назначения И.Коваль возглавлял департамент инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства министерства экономического развития. Ранее в 2007-2009 годах работал на разных должностях в Управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Минэкономразвития, с 2009 по 2012 годы занимал должность начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития.
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