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Назначение в РЖД 14 марта 2017, 10:19 / SeaNews / Рейтинг: 214 Назначен начальник департамента международного сотрудничества – из Минэкономразвития Приказом президента ОАО «РЖД» начальником Департамента международного сотрудничества РЖД назначен Игорь Коваль. До настоящего назначения И.Коваль возглавлял департамент инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства министерства экономического развития. Ранее в 2007-2009 годах работал на разных должностях в Управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Минэкономразвития, с 2009 по 2012 годы занимал должность начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития. Оцените статью: 0