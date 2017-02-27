Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
27 февраля 2017
09:4627 февраля в истории транспортной отрасли
17 февраля 2017
09:3117 февраля в истории транспортной отрасли
9 февраля 2017
09:559 февраля в истории транспортной отрасли
8 февраля 2017
09:418 февраля в истории транспортной отрасли
31 января 2017
09:5331 января в истории транспортной отрасли
26 января 2017
09:4326 января в истории транспорта
18 января 2017
10:1618 января в истории транспортной отрасли
16 января 2017
09:4916 января в истории транспортной отрасли
15 декабря 2016
17:18Консолидированные авиагрузы
10 ноября 2016
10:23Золотой рейс
Авиаперевозки Железная дорога Аэрофлот

14 марта в истории транспортной отрасли

14 марта 2017, 09:33 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 183

События и факты

1899 год. Открыта железнодорожная ветка Пермь-Котлас, строившаяся по указу Николая II с 13 мая 1895 года на государственный счет. Впоследствии она стала одной из крупнейших железнодорожных магистралей России и стала соединять Сибирь и Урал с Центральной Россией.

1923 год. Создание Российского общества добровольного воздушного флота, «Добролёт», отца современного «Аэрофлота».

Акционерное общество «Добролёт» имело уставной капитал от государства в два миллиона золотых рублей. Остальные средства привлекались по народной подписке. Главной задачей тогда было  создание гражданской авиации страны: почтовые, грузовые, пассажирские перевозки, аэрофотосъемка местности, работа в интересах сельского хозяйства, подъем самой авиационной промышленности.

Уже через два месяца было собрано более 500 000 рублей золотом на закупку самолетов для «Добролёта». В московском представительстве компании «Юнкерс» заказано 14 самолетов «Юнкерс Ф-13». Своих авиаспециалистов в «Добролёте» тогда не было, поэтому летчиков, механиков и штурманов выделял Рабоче-Крестьянский Красный воздушный флот (РККВФ – так в 1923 году назывались Военно-воздушные силы РСФСР).

В июле 1923 года в «Добролёт» поступила первая партия из четырех самолетов, названных «ВСНХ» (Всесоюзный Совет Народного Хозяйства), «ОДВФ» (Общество Друзей Воздушного Флота), «Промбанк» и «Червонец». Открылась первая внутренняя регулярная пассажирская авиалиния «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров.
На собранные трудящимися средства с 1923 по 1928 год было построено около 400 воздушных судов.

Вскоре Совет Труда и Обороны СССР утвердил ориентировочный план развития воздушных линий. Предусматривалось проложить и освоить трассы Москва – Петроград – Западная граница, Нижний Новгород – Казань, Казань – Саратов, Баку – Казах – Тифлис, Ташкент – Алма-Ата, Ташкент – Аулие-Ата, Бухара – Термез – Душанбе. Летчикам и изыскателям будущих воздушных путей приходилось на лошадях преодолевать километры дорог, гор и пустынь.  И уже к 1929 году “Добролет” эксплуатировал девять всесоюзных линий общей протяженностью 12146 км. Велись изыскания для линии Москва – Владивосток, готовилось открытие линии Хабаровск – Николаевск – Сахалин, Архангельск – Котлас – Сыктывкар.

Всего за семь лет силами «Добролёта» было перевезено 47 тысяч пассажиров, протяженность линий составила 26 тысяч километров, перевезено 408 тонн грузов. Сейчас это кажется не такими большими цифрами, но это была самая заря авиации, когда и цельнометаллических самолетов еще не было.

В 1930 году "Добролёт" был преобразован в Управление воздушного флота, а в 1932 году – в «Аэрофлот».

Всего: 2 … 1

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
14 марта 2017
17:53НМТП потерял на штормовых
17:33Рынок международной транспортной логистики СНГ
16:31Таллин планирует развитие Старого порта
15:56Железнодорожные контейнеры
14:27Модный мастер-класс от DHL
13:59Сомалийские пираты снова вышли на тропу войны
11:54Нефть и бюджет
11:30Тепловизоры на терминале
10:31Испытания в Бронке
10:19Назначение в РЖД
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное