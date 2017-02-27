14 марта в истории транспортной отрасли

События и факты

1899 год. Открыта железнодорожная ветка Пермь-Котлас, строившаяся по указу Николая II с 13 мая 1895 года на государственный счет. Впоследствии она стала одной из крупнейших железнодорожных магистралей России и стала соединять Сибирь и Урал с Центральной Россией.

1923 год. Создание Российского общества добровольного воздушного флота, «Добролёт», отца современного «Аэрофлота».

Акционерное общество «Добролёт» имело уставной капитал от государства в два миллиона золотых рублей. Остальные средства привлекались по народной подписке. Главной задачей тогда было создание гражданской авиации страны: почтовые, грузовые, пассажирские перевозки, аэрофотосъемка местности, работа в интересах сельского хозяйства, подъем самой авиационной промышленности.

Уже через два месяца было собрано более 500 000 рублей золотом на закупку самолетов для «Добролёта». В московском представительстве компании «Юнкерс» заказано 14 самолетов «Юнкерс Ф-13». Своих авиаспециалистов в «Добролёте» тогда не было, поэтому летчиков, механиков и штурманов выделял Рабоче-Крестьянский Красный воздушный флот (РККВФ – так в 1923 году назывались Военно-воздушные силы РСФСР).

В июле 1923 года в «Добролёт» поступила первая партия из четырех самолетов, названных «ВСНХ» (Всесоюзный Совет Народного Хозяйства), «ОДВФ» (Общество Друзей Воздушного Флота), «Промбанк» и «Червонец». Открылась первая внутренняя регулярная пассажирская авиалиния «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров.

На собранные трудящимися средства с 1923 по 1928 год было построено около 400 воздушных судов.

Вскоре Совет Труда и Обороны СССР утвердил ориентировочный план развития воздушных линий. Предусматривалось проложить и освоить трассы Москва – Петроград – Западная граница, Нижний Новгород – Казань, Казань – Саратов, Баку – Казах – Тифлис, Ташкент – Алма-Ата, Ташкент – Аулие-Ата, Бухара – Термез – Душанбе. Летчикам и изыскателям будущих воздушных путей приходилось на лошадях преодолевать километры дорог, гор и пустынь. И уже к 1929 году “Добролет” эксплуатировал девять всесоюзных линий общей протяженностью 12146 км. Велись изыскания для линии Москва – Владивосток, готовилось открытие линии Хабаровск – Николаевск – Сахалин, Архангельск – Котлас – Сыктывкар.

Всего за семь лет силами «Добролёта» было перевезено 47 тысяч пассажиров, протяженность линий составила 26 тысяч километров, перевезено 408 тонн грузов. Сейчас это кажется не такими большими цифрами, но это была самая заря авиации, когда и цельнометаллических самолетов еще не было.

В 1930 году "Добролёт" был преобразован в Управление воздушного флота, а в 1932 году – в «Аэрофлот».