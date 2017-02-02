HMM продаст свои суда и получит их обратно в лизинг

Hyundai Merchant Marine (HMM) подписала меморандум о взаимопонимании с Korea Shipping Company (KSC). Согласно документу, в целях укрепления финансового положения HMM реализует суда балансовой стоимостью 850 млрд южнокорейских вон (739,7 млн долларов), сообщается в официальном заявлении HMM.

По условиям сделки, HMM продаст 10 своих контейнеровозов Korea Shipping Company на сумму порядка 150 млрд южнокорейских вон, а KSC профинансирует оставшуюся сумму путем приобретения акций и конвертируемых облигаций HMM за 100 млрд южнокорейских вон и 600 млрд соответственно.

В ближайшие дни HMM рассмотрит возврат 10 контейнеровозов в лизинг.

Напомним, Korea Shipping Company, функционируя как морской банк, в рамках государственной программы выкупает суда у перевозчиков и передает им их в лизинг, чтобы помочь компаниям выйти из финансовых затруднений.