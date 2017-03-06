Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2017

Цены на бункерное топливо пошли вниз

На 11 неделе года цены на бункерное топливо снизились во всех исследуемых портах. Так, в Роттердаме по состоянию на начало недели стоимость IFO 380 сократилась на 6% и составила $281, IFO 180 подешевело на 5,7% – до $299, MGO – на 3,5%, до $446. В Стамбуле IFO 380 предлагали по $305 – минус 7,6% к уровню 10 недели.