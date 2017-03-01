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соглашение Wartsila

Китайское совместное предприятие Wartsila

13 марта 2017, 16:40 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 261

Начнет работу летом

Wartsila и China State Shipbuilding Corporation (CSSC) подписали соглашение о создании совместного предприятия CSSC Wärtsilä Electrical & Automation (CWE&A).

CWE&A будет поставлять китайским потребителям электрические и автоматизированные системы, а также  оборудование для судов и высокотехнологичные судовые приложения. Сфера бизнеса будет включать в себя проектирование, ввод в эксплуатацию и управление автоматизированными, навигационными и коммуникационными системами, а также системами динамического позиционирования и безопасности, электрических пропульсивных и  силовых распределительных систем и многое другое.

Ожидается, что новая компания начнет свою работу к середине этого года.

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