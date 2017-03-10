Первый экспортный рефпоезд Россия – Китай

И перспективы сервиса через Забайкальск

Группа компаний «Термокон» совместно с АО «Рефсервис» отправила первый регулярный рефрижераторный поезд с грузами, следующими на экспорт в Китай. Поезд отправился 10 марта с Контейнерного терминала Орехово-Зуево (Московская область) назначением на станции Дальневосточной железной дороги Хабаровск-2 и Уссурийск. Прибытие в Хабаровск ожидается 19 марта, в Уссурийск – 20-21 марта.

Как посянили SeaNews в Термоконе, не все контейнеры в составе поезда экспортные – часть груза следует до Хабаровска с распылением в Комсомольск-на-Амуре и Биробиджан, 7 из них отправятся на экспорт в китайский Фуюань (провинция Хэйлунцзян), а ядро поезда проследует далее до станции Уссурийск, откуда контейнеры будут доставлены во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан и китайские города Суйфэньхэ, Дунин, Харбин (провинция Хэйлунцзян). Таким образом, в одном поезде одновременно отправлены контейнеры в прямом внутрироссийском железнодорожном сообщении, смешанном железнодорожно-водном сообщении (те контейнеры, что ушли во Владивосток и будут отгружены на «острова» – на Камчатку, Сахалин, в Магадан) и на экспорт в Китай.

Грузоотправители – крупные российские производители напитков, кондитерских изделий, медикаментов и консервов, грузополучателями – китайские торговые дома. Ранее с начала года было отправлено 8 тестовых поездов, также с кондитерскими изделиями, консервами, медикаментами, напитками.

Сейчас сервис запущен на регулярной основе. Доставка осуществляется по схеме склад-склад. Под погрузку контейнер подается на автомобиле, затем он отправляется по железной дороге в составе рефрижераторного поезда до станций Хабаровск-2 или Уссурийск. Со станции назначения контейнер на автомобиле следует на пограничный переход, где проходит таможенный контроль и далее вывозится в Китай на склад получателя. Существуют ограничения по дальности захода российских машин в Китай, отмечают в Термоконе, но текущие условия позволяют полностью удовлетворить имеющийся спрос на перевозки.

На вопрос об обратной загрузке в компании уточнили, что обратной загрузки из провинции Хэйлунцзян нет. «Но контейнеры вывозятся в Китай на авто, на этих же авто они возвращаются в Уссурийск и Хабаровск, где загружаются рыбой и отправляются в Москву. Порожних пробегов нет».

Нынешняя отправка является первой, осуществленной в рамках Соглашения о сотрудничестве, которое было заключено между ГК «Термокон» и Российским экспортным центром в феврале 2017 года. Отправка выполнена в рамках технологии «Грузовой Экспресс», которая позволяет гарантировать минимальные сроки доставки: Москва – Хабаровск 9 суток, Москва – Владивосток 10 суток, Москва – Фуюань 12 суток, Москва – Харбин 14 суток.

На данный момент Термокон является единственной компанией, которая осуществляет импортные перевозки продуктов питания из Китая в рефрижераторных контейнерах по железной дороге. Первоочередной своей задачей компания считает связать импорт через Забайкальск с экспортом через Забайкальск. «Это направление выглядит перспективным в первую очередь из-за сроков доставки и возможности осуществлять перевозки в различные провинции Китая. Но есть ряд проблем, которые негативно сказываются на развитии этой схемы». По оценкам специалистов Термокона, проблемы с выстраиванием логистики через Забайкальск следующие:

Забайкальск не является точкой зарождения грузопотоков, из-за чего приходится досылать порожний подвижной состав в другие города, где есть погрузка. В случае экспорта через Владивосток и Хабаровск порожних пробегов нет.

К перевозке в Китай через Дальний Восток может быть принята партия от одного контейнера, т.к. на этом направлении есть регулярный сервис по перевозке рефрижераторных сцепов. Минимальная партия для отправки через Забайкальск – восемь 40-футовых контейнеров.

Уже сейчас на Дальний Восток контейнеры едут в ускоренном рефрижераторном поезде, что позволяет добиться минимальных сроков доставки. На Забайкальск сейчас возможны только групповые отправки, с возможностью прицепки к поездам в дальнейшем, сроки доставки не гарантированы.

Разные регионы отправления импорта и назначения экспорта, что не позволяет состыковать погрузку и выгрузку в Китае.

Основной регион потребления российских продуктов питания сейчас – Северо-Восток Китая, куда удобнее доставлять продукцию через Хабаровск и Уссурийск.

ГК «Термокон» работает над запуском сервиса по перевозкам рефрижераторных контейнеров в экспортном сообщении через Забайкальск. Такой сервис может быть запущен в скором времени, говорят в компании.