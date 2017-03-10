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Финансы OOCL

OOIL закрыла год с убытком

13 марта 2017, 15:26 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 343

Дивиденды выплачивать не рекомендовано

OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала финансовые показатели за 2016 год. Убыток, относимый на акционеров, составил 219,2 млн долларов против прибыли 283,9 млн долларов в 2015 году. Совет директоров не рекомендовал выплачивать дивиденды по итогам 2016 года.

Объем перевозок вырос на 9,1% и составил 6,1 млн TEU, при этом выручка сократилась на 9,9% до 5,3 млрд долларов.

Показатель EBITDA сократился в 2,4 раза до 288,6 млн долларов. Операционный убыток составил 120,3 млн долларов против операционной прибыли (EBIT) 370,39 млн долларов годом ранее.

Загрузка судов OOCL в 2016 году увеличилась с 82% до 85%, при этом вместимость флота выросла на 5,9% и составила 7,2 млн TEU.

Как отметил председатель совета директоров OOIL Чи Чен Тунг, баланс спроса и предложения в контейнерной отрасли остается одним из главных факторов риска.

В 2016 году компания не принимала в эксплуатацию новострои и не размещала новых заказов, однако получила от NYK Line четыре контейнеровоза вместимостью 13,2 тыс. TEU, которые были зафрахтованы NYK с 2013 года. В 2017 году будут сданы ранее заказанные OOCL контейнеровозы вместимостью 20 тыс. TEU.

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