Морской порт застраховался

Имущество на 2,2 млрд, ответственность – на 583 млн

АО «Морской порт Санкт-Петербург» выбрал подрядчиков по страхованию имущества и ответственности. Победителем конкурса на право заключения договора имущественного страхования стала СОГАЗ. Как сообщили SeaNews в страховой компании, общая страховая сумма составит 2,2 млрд рублей. Страховой защитой будет обеспечен весь имущественный комплекс порта, в том числе здания и сооружения, машины и различное оборудование, инженерные системы и сети, внутренние железнодорожные пути, спецтехника, оргтехника. Договор страхования будет заключен с ответственностью за все риски, в том числе на случай терроризма и диверсии. Срок действия договора страхования – один год.

Договор страхования ответственности на сумму 583,4 млн рублей заключен с компанией «АльфаСтрахование». Как пояснили SeaNews в страховой компании, договор страхования включает страхование ответственности терминала за причинение вреда владельцу груза, загрязнение окружающей природной среды, а также покрывает риски клиента как пользователя постоянной зоны таможенного контроля. Страховые риски также распространяются на манипуляции с грузами, обслуживание пассажиров, навигационное обслуживание судов и другую деятельность. Стоит отметить, что риски «за обработку и хранение ценных грузов», «ответственности за ошибки и упущения», «ответственности за уплату таможенных платежей», «ответственности за предоставление рекомендаций», «ответственности за причинение вреда арендованному имуществу» также застрахованы.