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Итоги 2016 CMA CGM

13 марта 2017, 14:01 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 419

С NOL и без NOL

CMA CGM опубликовал  основные финансовые показатели за 4 квартал и весь 2016 год. Объем перевозок группы в 2016 году, с учетом приобретенной NOL, вырос на 20% до 15,6 млн TEU. Без учета NOL объемы снизились на 1,3% до 12,8 млн TEU, что в компании объясняют стратегическим фокусом на грузы, обеспечивающие более высокие ставки. Средняя выручка с одного TEU упала на 13,6% по сравнению с 2015 годом.

Выручка группы по итогам 2016 года, без учета NOL, упала на 14,7% по отношению к показателям 2015 года, до 13,4 млрд долларов; включая NOL – выросла на 1,9% до 16 млрд долларов. Операционная прибыль без учета NOL составила 70 млн долларов (-92,3%), с учетом NOL – 29 млн долларов (-96.8%).

Консолидированный чистый убыток по году без учета NOL, составил 325 млн долларов, с учетом NOL – 452 млн долларов – против чистой прибыли 567 млн долларов в 2015 году.

Выручка в 4 квартале, без учета NOL, упала на 7,9 % по отношению к 4 кварталу 2015 года и составила 3,29 млрд долларов. Номинальная выручка группы за этот же период выросла на 28% до 4,57 млрд долларов. Операционная прибыль без учета NOL достигла 174 млн долларов, с учетом NOL – 193 млн долларов. Консолидированная чистая прибыль за 4 квартал без учета NOL составила 85 млн долларов, с учетом NOL – 45 млн долларов.

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