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Финансы DHL

Финансы DHL

10 марта 2017, 18:02 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 142

Рекордные показатели за 2016 год по группе

Deutsche Post DHL Group опубликовала финансовые показатели за 2016 год.

Выручка по группе сократилась на 3,2% до 57,3 млрд евро. При этом операционная прибыль выросла на 44,8% до 3,5 млрд евро. Консолидированная чистая прибыль составила 2,6 млрд евро – на 71,4% больше, чем годом ранее.

В сегменте Global Forwarding, Freight выручка снизилась на 7,7% до 13,7 млрд евро, в то же время, операционная прибыль составила 287 млн евро против операционного убытка 181 млн евро в 2015 году.

В сегменте Supply Chain выручка снизилась на 11,6% до 13,96 млн евро, операционная прибыль выросла на 27,4% до 572 млн евро.

В сегменте Express выручка увеличилась на 2,7% до 14 млрд евро, операционная прибыль – на 11,3% до 1,55 млрд евро.

В сегменте Post – eCommerce – Parcel выручка выросла на 4,1% до 16,8 млрд евро, операционная прибыль – на 30,8% до 1,4 млрд евро.

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