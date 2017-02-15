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IMO Арктика Полярный кодекс

Арктический совет на Аляске

10 марта 2017, 15:57 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 138

Полярный кодекс – центральный пункт повестки дня

8-9 марта в Джуно на Аляске прошло заседание Арктического совета. По информации Международной морской организации, основным пунктом повестки дня было обсуждение Полярного кодекса. С докладом о важности кодекса выступил генсек IMO Китак Лим.

Обсуждались также вопросы научного сотрудничества, возобновляемой энергетики, особо охраняемых зон, судоходства, предотвращения разливов нефти и морского биоразнообразия.

В ходе заседания была представлена программа мер, направленных на борьбу с изменениями климата и защиту окружающей среды, на 2017-2019 годы.

Нынешнее заседание Арктического совета проводилось в преддверии встрече на министерском уровне в мае этого года в Фэйрбэнксе, на которой США должны передать председательство в Арктическом совете Финляндии.

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