Арктический совет на Аляске

Полярный кодекс – центральный пункт повестки дня

8-9 марта в Джуно на Аляске прошло заседание Арктического совета. По информации Международной морской организации, основным пунктом повестки дня было обсуждение Полярного кодекса. С докладом о важности кодекса выступил генсек IMO Китак Лим.

Обсуждались также вопросы научного сотрудничества, возобновляемой энергетики, особо охраняемых зон, судоходства, предотвращения разливов нефти и морского биоразнообразия.

В ходе заседания была представлена программа мер, направленных на борьбу с изменениями климата и защиту окружающей среды, на 2017-2019 годы.

Нынешнее заседание Арктического совета проводилось в преддверии встрече на министерском уровне в мае этого года в Фэйрбэнксе, на которой США должны передать председательство в Арктическом совете Финляндии.