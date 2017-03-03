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Азовско-Черноморский зерновой экспорт

10 марта 2017, 13:20 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 298

Отставание по объемам и изменения в рейтинге

Динамика экспорта российского экспорта, несмотря на высокий урожай 2016 года, отстает от показателей прошлого сельхозгода.
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