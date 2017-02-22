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Импорт Турция санкции

Корректировка турецкого списка

10 марта 2017, 13:05 / SeaNews / Рейтинг: 182

Часть товаров выведена из-под санкций

Постановлением правительства РФ от 9 марта 2017 года №276 «О внесении изменений в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены к ввозу в Россию» внесены изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу в Россию из Турции.

Из-под санкций выводятся, в частности, гвоздики свежие, свежий и охлажденный репчатый лук и лук-шалот, свежие и охлажденные цветная капуста и брокколи, а также соль.

Напомним, санкции в отношении ряда турецких товаров были введены в конце 2015 года.

С полным текстом постановления модно ознакомиться в файле ниже.

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