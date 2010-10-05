Ростерминалуголь отгрузил самую большую судовую партию

111 339 тонн кузбасского угля в Роттердам

10 марта Ростерминалуголь отгрузил на судно «Rixta Oldendorff» (тип Post-Panamax) самую большую в своей истории судовую партию угля. 111,339 тыс. тонн кузбасского угля были доставлены в порт в 1560 вагонах.

Предыдущий рекорд РТУ установил 18 сентября 2016 года, когда на судно «Magsenger 6» было погружено 108,872 тыс. тонн угля.

Всего, как уточнили SeaNews в компании, с начала года было отгружено более 3,566 млн тонн угля.

Среднесуточная выгрузка вагонов с начала марта 2017 года составила 850 единиц подвижного состава – это также является рекордом для зимнего периода, который заканчивается 15 апреля.

По данным АИС, «Rixta Oldendorff» сейчас движется в Финском заливе, порт назначения – Роттердам, куда судно должно прибыть 14 марта.