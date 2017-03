Линейное судоходство банкротство альянсы Страховка от неплатежеспособности 10 марта 2017, 10:49 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 170 План THE Alliance на случай банкротства одного из участников Линии-участницы альянса THE Alliance приняли план действий на случай банкротства одного из участников альянса. Пять линий создадут фонд, которым на началах доверительной собственности будет управлять независимое лицо. Средства фонда будут использованы в случае, если один из участников альянса окажется неплатежеспособным. Эти деньги будут направлены на то, чтобы альянс мог продолжать работать и гарантировать доставку грузов, находящихся на борту судов неплатежеспособного члена альянса, в порт назначения. Как отмечают в альянсе, это первый подобный план действий на случай непредвиденных обстоятельств в линейном судоходстве. Напомним, в состав THE Alliance входят линии Hapag-Lloyd, K Line, MOL, NYK и Yang Ming. Работа в рамках альянса должна начаться в апреле. Вчера была объявлена ротация 32 сервисов альянса. Оцените статью: 2