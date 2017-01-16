Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
16 января 2017
15:51Нептумар номинирован генеральным агентом Sloman Neptun
15:40ООО «Нептумар» номинировано генеральным агентом Sloman Neptun
6 октября 2016
17:58Новая редакция Положения о линейном судоходстве
30 августа 2016
17:29Проект Положения о порядке регистрации линии
25 марта 2011
16:45Упрощенный таможенный транзитSeaNews Club material
18 марта 2011
17:50Одни открывают сервисы на Японию, другие отменяют заходыSeaNews Club material
17 марта 2011
14:09Maersk запускает сервис Азия – Средиземное мореSeaNews Club material
1 февраля 2011
10:40От отмены конференций никто не выиграл – линииSeaNews Club material
15 декабря 2010
10:04Линии в погоне за долей рынка в ущерб ставкам SeaNews Club material
12 октября 2010
09:14Линейные перевозки на/из ЕвропыSeaNews Club material
Линейное судоходство банкротство альянсы

Страховка от неплатежеспособности

10 марта 2017, 10:49 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 170

План THE Alliance на случай банкротства одного из участников

Линии-участницы альянса THE Alliance приняли план действий на случай банкротства одного из участников альянса.

Пять линий создадут фонд, которым на началах доверительной собственности будет управлять независимое лицо.

Средства фонда будут использованы в случае, если один из участников альянса окажется неплатежеспособным.

Эти деньги будут направлены на то, чтобы альянс мог продолжать работать и гарантировать доставку грузов, находящихся на борту судов неплатежеспособного члена альянса, в порт назначения.

Как отмечают в альянсе, это первый подобный план действий на случай непредвиденных обстоятельств в линейном судоходстве.

Напомним, в состав THE Alliance входят линии Hapag-Lloyd, K Line, MOL, NYK и Yang Ming. Работа в рамках альянса должна начаться в апреле. Вчера была объявлена ротация 32 сервисов альянса.

Оцените статью:

2
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
10 марта 2017
18:02Финансы DHL
15:57Арктический совет на Аляске
13:20Азовско-Черноморский зерновой экспортSeaNews Club material
13:05Корректировка турецкого списка
11:50Ростерминалуголь отгрузил самую большую судовую партию
10:49Страховка от неплатежеспособности
10:24Сделка по приобретению UPS TNT была заблокирована неправомочно
10:13Намотал на винт на промысле
09:53Смена руководства в Zim
9 марта 2017
17:05Авторынок продолжает снижаться
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное