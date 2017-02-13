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M&A Суд Евросоюз TNT Express Антимонопольное регулирование Еврокомиссия UPS

Сделка по приобретению UPS TNT была заблокирована неправомочно

10 марта 2017, 10:24 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 161

Это признал суд ЕС

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге признал, что Евросоюз заблокировал сделку по приобретению UPS TNT неправомочно. Теоретически, отмечают в Reuters, это означает, что компания может подать в суд на регулирующие органы и требовать возмещения убытков.

Коллизия заключалась в том, что Еврокомиссия при анализе предполагаемой сделки использовала эконометрическую модель, отличающуюся от той, которая использовалась ранее при обмене мнениями и аргументами.

По оценке суда, это является ущемлением права UPS на защиту. «Если бы UPS до принятия оспариваемого решения располагала окончательной версией эконометрической модели, выбранной Еврокомиссией, она имела бы больше возможностей для защиты», – говорится в сообщении суда.

Напомним,  UPS был готов заплатить за TNT 6,8 млрд долларов. Тогда сообщалось, что сделка приведет к созданию крупнейшей в мире логистической группы с объемом продаж свыше 60 млрд долларов в год. Евросоюз в 2013 году заблокировал сделку по соображениям антимонопольного характера.

Позднее Евросоюз разрешил купить TNT другому экспресс-оператору, FedEx. Сделка была закрыта в 2016 году. Ее цена составила 4,9 млрд долларов.

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