Намотал на винт на промысле

Происшествие в Охотском море

По данным ГМСКЦ, 9 марта в 21-30 траулер «Марчекан» (судовладелец ООО «Поллукс», порт приписки Петропавловск-Камчатский, экипаж 15 человек), находящийся в Охотском море на промысле, намотал снасти на винт.

Рядом находятся суда того же судовладельца «Святой Николай» и «Дальмос». К аварийному судну направляется спасательное судно «Суворовец».

Погода в районе: ветер юго-западный 9 м/сек, зыбь 1,5 м, мелко битый лед.