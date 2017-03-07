Смена руководства в Zim

Новый президент и CEO из морского спецназа

Президентом и CEO ZIM Integrated Shipping Services (Zim) назначен Эли Гликман. Как сообщили SeaNews в компании, такое решение принял совет директоров линии.

Э.Гликман приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля этого года. Рафи Даниэли, который до этого в течение 8 лет руководил Zim, предупредил о своем уходе в прошлом году.

Ранее Э.Гликман занимал должность CEO Israel Electric Company, до этого работал на руководящих должностях в Partner – Orange Cellular Communication, а в 2003-2005 годах возглавлял логистическую компанию Exel MPL.

До прихода в бизнес Э.Гликман командовал морским спецназом ВМФ Израиля, служил командиром ракетного корабля, был военно-морским атташе в Вашингтоне. Имеет степень магистра финансового менеджмента университета Монтерей (Калифорния), выпускник программы Executive Business Administration Джорджтаунского университета.

Помимо нового CEO, в Zim также сменится финансовое руководство – о своем уходе из компании сообщил CFO Гай Элдар, занимавший эту должность в течение 4,5 лет и проведший компанию через реструктуризацию долга. Новый CFO еще не назначен.