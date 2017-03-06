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Автопром Авторынок Продажи

Авторынок продолжает снижаться

9 марта 2017, 17:05 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 141

Производители надеются на восстановление

По итогам первых двух месяцев этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей составили почти 184,6 тыс. единиц. Это на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

По итогам февраля продажи сократились на 4,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 106,7 тыс. автомобилей.

«В этом месяце мы наблюдаем очень разнонаправленную динамику продаж от бренда к бренду, что в итоге оказалось недостаточным для того, чтобы вывести рынок в плюс, так как некоторые традиционные лидеры сделали меньший вклад, чем в аналогичный период прошлого года. Возможные причины для этого разнообразны, но можно предположить, что они временные. Это предположение улучшает перспективы рынка на предстоящие месяцы», – прокомментировал сложившуюся на рынке ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

По итогам февраля 2017 года в пятерке лидеров произошли небольшие изменения. Первенство продолжает сохранять за собой Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года на 5% до 20 тыс. автомобилей.

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – продажи в феврале выросли на 8% до 12,4 тыс. автомобилей.

В феврале на третье место вышел автомобиль марки Renault, сместив тем самым Hyundai на четвертое место, их объем продаж увеличился на 9% и достиг 9,6 тыс. единиц.

Продажи Hyundai снизились на 11% по сравнению с февралем 2016 года и составили 9,4 тыс. единиц.

Автомобилей марки Volkswagen было продано 6,4 тыс. – на 18% больше, чем в феврале годом ранее. Volkswagen находится на пятой строчке рейтинга.

Значительно увеличили продажи в феврале такие марки как Jaguar (в 3,1 раза), Smart (в 2,5 раза), Isuzu (+84%) и Infiniti (+51%). Существенно сократили продажи Geely (-77%), SsangYong (-96%), Brilliance (-90%) и FAW (-83%).

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