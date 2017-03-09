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ЮгТранс-2017: неделя до старта

9 марта 2017, 16:29 / SeaNews / Рейтинг: 158

Опубликована предварительная программа форума

До начала XIII Международного транспортного форума «ЮгТранс-2017» остается всего неделя.

С предварительной программой форума можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

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