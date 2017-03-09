Конференция ЮгТранс-2017: неделя до старта 9 марта 2017, 16:29 / SeaNews / Рейтинг: 158 Опубликована предварительная программа форума До начала XIII Международного транспортного форума «ЮгТранс-2017» остается всего неделя. С предварительной программой форума можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews. Оцените статью: -1