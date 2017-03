Контейнерные перевозки Линейный сервис ротация портов альянсы Все сервисы THE Alliance 9 марта 2017, 15:30 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 161 Уточненная ротация 32 сервисов THE Alliance опубликовал уточненную ротацию всех своих 32 сервисов между 75 портами Азии, Северной Европы, Средиземного моря, Северной Америки, Канады, Мексики, Центральной Америки, Карибского региона, Индийского субконтинента и Ближнего Востока. Как сообщили SeaNews в “K” Line, на сервисах будет задействовано более 240 судов. Напомним, помимо “K” Line в состав альянса входят линии Hapag-Lloyd, MOL, NYK и Yang Ming. Ротация сервисов THE Alliance: Азия – Северная Европа: FE 1: Кобе – Нагоя – Симидзу – Токио – Сингапур – Джидда – Роттердам – Гамбург – Саутгемптон – Гавр – Сингапур – Кобе;

FE 2: Синган – Далянь – Циндао – Шанхай – Нинбо – Гонконг – Янтьян – Сингапур – Танжер – Саутгемптон – Гамбург – Роттердам – Гавр – Танжер – Джебель-Али – Гонконг – Циндао – Синган;

FE 3: Гонконг – Сямэнь – Гаосюн – Янтьян – Роттердам – Гамбург – Антверпен – London Gateway – Пирей – Сингапур – Гонконг;

FE 4: Пусан – Нинбо – Шанхай – Роттердам – Гамбург – Антверпен – Саутгемптон – Шекоу – Янтьян – Пусан;

FE 5: Лаем-Чабанг – Цай-Меп – Сингапур – Коломбо – Роттердам – Гамбург – Антверпен – London Gateway – Джидда – Коломбо – Сингапур – Лаем-Чабанг; Азия – Средиземноморье: MD 1: Циндао – Шанхай – Нинбо – Янтьян – Сингапур – Дамьетта – Барселона – Валенсия – Фос – Генуя – Дамьетта – Сингапур – Шекоу – Циндао;

MD 2: Пусан – Нинбо – Шанхай – Гаосюн – Янтьян – Сингапур – Джидда – Генуя – Специя – Барселона – Валенсия – Сингапур – Гонконг – Пусан;

MD 3: Пусан – Шанхай – Нинбо – Янтьян – Сингапур – Джидда – Ашдод – Пирей – Стамбул (Амбарли) – Измир/Альяга – Мерсин – Джидда – Сингапур – Гаосюн – Пусан; Транстихоокеанские на западное побережье США: PN 1: Циндао – Шанхай – Нагоя – Токио – Такома – Ванкувер – Токио – Нагоя – Кобе – Циндао;

PN 2: Сингапур – Лаем-Чабанг – Цай-Меп – Гаосюн – Янтьян – Такома – Ванкувер – Токио – Кобе – Гаосюн – Сингапур;

PN 3: Hong Kong – Янтьян – Нинбо – Шанхай – Пусан – Ванкувер – Сиэтл – Пусан – Гонконг;

PS 1: Кобе – Нагоя – Токио – Сендай – Лос-Анджелес / Лонг-Бич – Окленд – Tokyo – Нагоя – Кобе;

PS 2: Кобе – Нагоя – Симидзу – Tokyo – Лос-Анджелес / Лонг-Бич – Окленд – Токио – Кобе;

PS 3: Сингапур – Лаем-Чабанг – Цай-Меп – Гонконг – Лос-Анджелес / Лонг-Бич – Окленд –– Токио – Гонконг – Сингапур;

PS 4: Гонконг – Янтьян – Гаосюн – Килунг – Лос-Анджелес / Лонг-Бич – Окленд – Килунг – Гаосюн – Да-Чан-Бей – Гонконг;

PS 5: Шанхай – Нинбо – Лос-Анджелес / Лонг-Бич – Окленд – Шанхай;

PS 6: Циндао – Нинбо – Шанхай – Пусан – Лос-Анджелес / Лонг-Бич – Окленд – Пусан – Циндао;

PS 7: Сямэнь – Гонконг – Янтьян – Лос-Анджелес / Лонг-Бич – Сямэнь;

PS 8: Далянь – Синган – Циндао – Пусан – Лос-Анджелес / Лонг-Бич – Окленд – Пусан – Кваньянг – Далянь; Транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США (через Панамский канал и Суэц): EC 1: Нинбо – Шанхай – Пусан – Токио – (Панамский канал) – Manzanillo – Саванна – Джэксонвилл – Чарльстон – Норфолк – Майами (сезонно) – Мансанильо – (Панамский канал) – Бальбоа – Лос-Анжелес / Лонг-Бич – Окленд – Токио – Кобе – Нинбо;

EC 2: Циндао – Нинбо – Шанхай – Пусан – (Панамский канал) – Нью-Йорк – Бостон – Уилмингтон – Саванна – (Панамский канал) – Пусан – Циндао;

EC 3: Гаосюн – Сямэнь – Гонконг – Янтьян – Шанхай – (Панамский канал) – Саванна – Норфолк – (Панамский канал) – Бальбоа – Пусан – Гаосюн;

EC 4: Гаосюн – Гонконг – Янтьян – Cai Mep – Сингапур – (Суэцкий канал) – Нью-Йорк – Норфолк – Саванна – Джэксонвилл – Чарльстон – (Суэцкий канал) – Сингапур – Гаосюн;

EC 5: Лаем-Чабанг – Cai Mep – Сингапур – Коломбо – (Суэцкий канал) – Галифакс – Нью-Йорк – Саванна – Норфолк – Галифакс – (Суэцкий канал) – Джебель-Али – Сингапур – Лаем-Чабанг; Трансатлантические сервисы: AL 1: Бремерхафен – Антверпен – London Gateway – Норфолк – Филадельфия – Нью-Йорк – Галифакс – Бремерхафен;

AL 2: London Gateway – Гавр – Роттердам – Бремерхафен – Нью-Йорк – Чарльстон – London Gateway;

AL 3: Антверпен – Бремерхафен – Саутгемптон – Чарльстон – Саванна – Порт-Эверглейдс – Хьюстон – Саванна – Норфолк – Антверпен;

AL 4: Саутгемптон – Антверпен – Бремерхафен – Гавр – Веракрус – Альтамира – Хьюстон – Нью-Орлеан – Мобил – Саутгемптон;

AL 5: Саутгемптон – Роттердам – Гамбург – Антверпен – Гавр – Саванна – Картахена – Лос-Анджелес / Лонг-Бич – Окленд – Сиэтл / Такома – Ванкувер – Окленд – Лос-Анджелес / Лонг-Бич – Бальбоа – Картахена – Кауседо – Саванна – Саутгемптон;

AL 6: Салерно – Ливорно – Специя – Генуя – Фос – Галифакс – Нью-Йорк – Норфолк – Саванна – Салерно;

AL 7: Барселона – Таррагона – Валенсия – Альхесирас – Галифакс – Нью-Йорк – Норфолк – Саванна – Валенсия – Таррагона – Барселона; Азия – Ближний Восток: AGX: Пусан – Циндао – Шанхай – Нинбо – Шекоу – Сингапур – Джебель-Али – Даммам – Джубейль – Абу-Даби – Порт-Келанг – Сингапур – Нинбо – Пусан.