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Расширение акватории в Гамбурге

9 марта 2017, 12:09 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 175

Реализован проект расширения внешней гавани – Vorhafen

Администрация порта Гамбург завершила проект расширения внешней гавани порта – Vorhafen, которая обеспечивает подход к грузовым терминалам, расположенным в районе Steinweder.

Как сообщили SeaNews в порту, прежде геометрия берегов и особенности течения позволяли заходить в Vorhafen судам с длиной не более 370 м. Теперь допустимая длина судов составляет до 400 м.

Допустимая ширина круизных лайнеров, заходящих на терминал Altona, увеличилась с 32,3 м до 40 м.

Кроме того, увеличилось приливное «окно», в течение которого суда могут проходить в порт и выходить из него, а также расширилась акватория для маневрирования судов в районе Torllerort.

Как отметил Йенс Майнер, председатель правления Администрации порта Гамбург, расширение Vorhafen сделало управление движением судов проще, эффективнее и безопаснее.

Проект включал выемку грунта на площади 4 га с целью увеличения акватории бассейна Vorhafen, а также строительство новых и усиление существующих причальных стенок. Как отмечают в порту, при реализации проекта удалось уложиться и в график, и в бюджет.

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