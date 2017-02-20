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Грузооборот российского транспорта

9 марта 2017, 11:22 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 259

Рост к январю, значительное падение к декабрю

По итогам первого месяца 2017 года перевозки грузов российским транспортом составили 531,4 млн тонн. Это на 5,5% больше аналогичного месяца прошлого года, но на 21,8% ниже уровня декабря 2016 года.

По данным Госкомстата РФ, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 318,7 млн тонн, который вырос по сравнению с январем 2016 года на 5,7%. В то же время относительно декабрьского показателя перевозки автотранспортом упали на 30,5%.

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с январским показателем прошлого года выросли на 6,7% до 100,4 млн тонн (-4,9% к уровню декабря 2016 года).

Перевозки морским транспортом сохранились на уровне прошлого года и составили 1,6 млн тонн (-62,8% к уровню декабря 2016 года).

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 108,6 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 4,1%. По сравнению с декабрем прошлого года объем снизился всего на 0,1%.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь 2017 года упал на 9,5% до 1,9 млн тонн (-9,5% к уровню декабря).

Перевозки воздушным транспортом по сравнению с показателем января и декабря прошлого года снизились одинаково – на 20% и составил 0,08 млн тонн.

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