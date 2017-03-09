Конференция Опасные грузы XIII Международная конференция «Смешанные перевозки опасных грузов» 9 марта 2017, 10:55 / SeaNews / Рейтинг: 175 23-24 марта 2017 года в Санкт-Петербурге 23-24 марта 2017 года в Санкт-Петербурге состоится XIII Международная конференция «Смешанные перевозки опасных грузов и контейнеров». На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы перевозки опасных грузов и контейнеров всеми видами транспорта. С подробной информацией и предварительной программой конференции можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в соответствующем разделе SeaNews. Оцените статью: 0