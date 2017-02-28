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Опасные гидрометеорологические явления Погода

Ветер и волна на море

9 марта 2017, 09:52 / SeaNews / Рейтинг: 146

Опасные гидрометеорологические явления в Баренцевом, на Балтике и на Азове

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

  • В Баренцевом море на побережье Мурмана ветер юго-западный-западный в порывах 15-17 м/сек, на побережье Норвегии ветер юго-западный-западный 9-14 м/сек, на крайнем юге побережья 15-17 м/сек. На юго-востоке моря ветер юго-западный-западный 9-14 м/сек, в порывах до 18 м/сек, море – 4 балла.
  • В Балтийском море по восточной части Финского залива ветер восточный-юго-восточный 12-16 м/сек, высота волн вне льда 0,8-1,3 м.
  • В Азовском море ветер северо-восточный 13-18 м/сек, высота волны 0,2-0,7 м.

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