Опасные гидрометеорологические явления Погода Ветер и волна на море 9 марта 2017, 09:52 / SeaNews / Рейтинг: 146 Опасные гидрометеорологические явления в Баренцевом, на Балтике и на Азове По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Баренцевом море на побережье Мурмана ветер юго-западный-западный в порывах 15-17 м/сек, на побережье Норвегии ветер юго-западный-западный 9-14 м/сек, на крайнем юге побережья 15-17 м/сек. На юго-востоке моря ветер юго-западный-западный 9-14 м/сек, в порывах до 18 м/сек, море – 4 балла.

В Балтийском море по восточной части Финского залива ветер восточный-юго-восточный 12-16 м/сек, высота волн вне льда 0,8-1,3 м.

В Азовском море ветер северо-восточный 13-18 м/сек, высота волны 0,2-0,7 м. Оцените статью: 0