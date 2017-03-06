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Назначение в Containerships

7 марта 2017, 16:27 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 130

Назначен Head of Land Operations

Новым Head of Land Operations Containerships назначен Янне Ритакоски. По информации компании, он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 марта.

До перехода в Containerships Я.Ритаскомки работал в SE Mäkinen Logistics, где возглавлял транспортное подразделение. Он также имеет опыт работы в продажах и руководстве операциями в Прибалтике и России.

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