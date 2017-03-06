назначения Containerships Назначение в Containerships 7 марта 2017, 16:27 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 130 Назначен Head of Land Operations Новым Head of Land Operations Containerships назначен Янне Ритакоски. По информации компании, он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 марта. До перехода в Containerships Я.Ритаскомки работал в SE Mäkinen Logistics, где возглавлял транспортное подразделение. Он также имеет опыт работы в продажах и руководстве операциями в Прибалтике и России. Оцените статью: -1