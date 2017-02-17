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инфраструктура Инфраструктурный проект Тоннель

Тоннель для судов

7 марта 2017, 14:18 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 156

Построят в Норвегии

На западном побережье Норвегии построят первый в мире тоннель в скале для судов. Стоимость проекта оценивается в 2,7 млрд крон (320 млн долларов).

Тоннель будет построен под полуостровом Стад, который считается границей, разделяющей Норвежской и Северное моря. Навигационные условия там достаточно опасные, и тоннель позволит судам этих опасностей избежать. В качестве альтернативного рассматривался вариант строительства судоходного канала через полуостров, однако он не прошел по экологическим соображениям.

Длина тоннеля составит 1,7 км, высота – 45 м, ширина – 36 м. Он сможет пропускать и грузовые суда, и круизные лайнеры с осадкой до 12 м. Строить предполагается традиционным буровзрывным методом.

Правительство Норвегии одобрило проект, однако, чтобы он был реализован, за него должен проголосовать парламент.

Впервые идея тоннеля была предложена еще в 1874 году. Существующий проект разработало архитектурное бюро Snøhetta, по проекту которого построены здание Норвежской национальной оперы в Осло и штаб-квартира газеты Le Monde в Париже. Ввод тоннеля в эксплуатацию предполагается в 2029 году.

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