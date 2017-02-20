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Паромный тендер Газпрома

7 марта 2017, 11:27 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 248

На перевозки в Крым

ООО «Газпромтранс», объединяющее все железнодорожные активы дочерних предприятий Газпрома и являющееся их официальным экспедитором, разместило открытый запрос предложений на оказание услуг по организации морской перевозки грузов в смешанном железнодорожно-водном сообщении по линии порт Кавказ – порт Керчь (терминал Крым) и в обратном направлении.

Начальная (максимальная) цена по договору составляет 189,1 млн рублей (189 146 122,03 рубля). Согласно документам госзакупки требования, предъявляемые к участникам, – не менее трех лет (желательно), предшествующих настоящему запросу предложений, они должны оказывать услуги транспортно-экспедиционного обслуживания в прямом железнодорожно-паромном сообщении. Также необходимо наличие в собственности или аренде морских паромов для перевозки железнодорожных вагонов.

По договору количество перевозимого подвижного состава составляет 3430 единиц, в том числе 2230 полувагонов и 1200 цистерн. Сроки оказания услуг – с 22.04.2017г. по 21.04.2018г. Заявки принимаются до 17 марта т.г., вскрытие конвертов намечено на 20 марта 2017 года.

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