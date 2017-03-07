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Промо-код для бесплатного посещения выставки TransRussia/TransLogistica 2017

7 марта 2017, 10:27 / SeaNews / Рейтинг: 230

Специалисты смогут посетить выставку бесплатно

Специалисты смогут посетить выставку бесплатно, указав на www.transrussia.ru при получении билета промо-код: tr17iENRS.

Подробности – в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

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