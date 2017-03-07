выставка Промо-код для бесплатного посещения выставки TransRussia/TransLogistica 2017 7 марта 2017, 10:27 / SeaNews / Рейтинг: 230 Специалисты смогут посетить выставку бесплатно Специалисты смогут посетить выставку бесплатно, указав на www.transrussia.ru при получении билета промо-код: tr17iENRS . Подробности – в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews. Оцените статью: 0